Hollands leder tvivler på han kan udfylde Mays stiletter

Theresa May kæmper for at forhindre, at Storbritannien ryger ud over klippekanten næste fredag, siger Rutte.

Det er nærmest umenneskeligt for Theresa May, som kæmper med et redde Storbritannien fra en katastrofe, mener Hollands premierminister.

- Hun befinder sig i en ekstremt vanskelig situation. Hun er premierminister, og jeg tænker på, hvordan det ville føles at være i hendes sko.

- Jeg er meget usikker på, om jeg ville kunne udfylde de sko. Det, hun skal præstere, er nærmest umenneskeligt, siger Mark Rutte før et topmøde i Bruxelles om brexit.

På mødet skal Rutte og de øvrige stats- og regeringschefer drøfte en mulig forlængelse. May har i et brev - meget mod sit oprindelige ønske - bedt om, at man udskyder brexit fra 29. marts til 30. juni.

- Hun skal kæmpe med så mange mennesker. Hun skal sikre, at Det Forenede Kongerige ikke falder ud over klippekanten på fredag i næste uge. Det slås hun passioneret for, siger Rutte.

Han understreger, at den skilsmisseaftale, som det britiske parlament to gange har afvist med store flertal, er den eneste, der kan redde hende.

May sagde, da hun ankom til Bruxelles torsdag eftermiddag, at hun mener, at en udskydelse af brexit til slutningen af juni vil være nok til, at parlamentet i London kan nå at acceptere en udtrædelsesaftale.

Målet er, at parterne bliver enige om vilkårene for skilsmissen. Ellers bliver det dyrt for begge parter, men mest for Storbritannien. Det fremgår af en række rapporter om de økonomiske konsekvenser af brexit.