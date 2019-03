Holland har hjemkaldt sin ambassadør fra Iran, efter at Iran har udvist to hollandske diplomater.

En i forvejen ophedet diplomatisk konflikt mellem Holland og Iran har mandag taget endnu en drejning.

Holland har således hjemkaldt sin ambassadør fra Irans hovedstad, Teheran. Det oplyser den hollandske udenrigsminister, Stef Blok.

Hjemkaldelsen kommer som en direkte reaktion på, at iranerne har udvist to hollandske diplomater fra Iran. Udvisningen af de to diplomater har hidtil ikke været kendt af offentligheden.

De hollandske myndigheder beskyldte i januar Iran for at være involveret i likvideringen af to hollandske statsborgere, som var af iransk oprindelse.

Drabene skete i Almere i 2015 og i Haag i 2017.

Stef Blok kalder mandag Irans udvisning af de to hollandske diplomater for "ikke acceptabel og negativ for udviklingen af det bilaterale forhold".

Han siger i øvrigt, at udvisningen er et svar på Hollands udvisning af to iranske ambassademedarbejdere tilbage i juni 2018.

Meldingerne om drab orkestreret af Iran på fremmed grund er ikke unikke for Holland. Også i andre europæiske lande har der været lignende historier.

Blandt de lande er Danmark. Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) planlagde den iranske efterretningstjeneste i efteråret at slå til mod en gruppe eksiliranere i Ringsted.

Eksiliranerne er medlem af gruppen ASMLA, der ønsker en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran.

Gruppen betragtes af Iran som terroristisk.

Frankrig sanktionerede i efteråret to iranere. De skal have stået bag et bombeforsøg mod iranske oppositionsfolk ved Paris.

Der er også en sag fra i sommer i Belgien. Her blev et par stoppet i en bil med sprængstof og en detonator. Desuden blev en iransk diplomat i samme sag anholdt i Tyskland.

I januar vedtog EU's medlemslande en række sanktioner mod Iran.