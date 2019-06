Højt hædret nødhjælpsarbejder misbrugte børn i Nepal

62-årig nødhjælpsarbejder fra Canada står til 13 års fængsel for seksuelle overgreb mod to drenge i Nepal.

En tidligere højtstående nødhjælpsarbejder fra Canada er ved en domstol i Nepal fundet skyldig i seksuelle overgreb mod to drenge.

Den 62-årige mand risikerer en straf på op til 13 års fængsel.

I april sidste år blev han anholdt i et hus Kavrepalanchowk-distriktet nær hovedstaden Kathmandu. To drenge under 14 år befandt sig i boligen, da politiet ankom.

- Han blev kendt skyldig i pædofili ved en distriktsdomstol mandag og bliver tilbageholdt, indtil hans straf er afgjort, oplyser en embedsmand fra domstolen.

I retssagen fremlagde anklagerne blandt andet udtalelser fra ofre, rapporter fra læger og fotografier.

- Vi går efter en maksimumsstraf på 13 års fængsel og kompensation til ofrene i sagen, siger statsadvokat Lok Bahadur Katwal.

Den canadiske statsborger nægtede sig under retssagen skyldig.

I 2016 blev han tildelt Order of Canada, der er landets næsthøjeste udmærkelse til civile. Han fik den ærefulde orden for sin mangeårige indsats til fordel for gadebørn og børnearbejdere.

I 2012 var han med til at oprette organisationen Street Kids International, der siden blev en del af Red Barnet.

Det seneste årti har han haft nøglepositioner i flere FN-organisationer.

Hans sag er ikke enestående i Nepal. I 2015 blev en 71-årig canadier, som frivilligt arbejdede med forældreløse børn i landet, idømt syv års fængsel for at have misbrugt en handicappet dreng på 15 år seksuelt.

Og i 2010 blev en fransk nødhjælpsarbejder dømt for at have voldtaget ti børn på et børnehjem i Kathmandu.