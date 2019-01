Højrenationalister protesterer i Auschwitz på mindedag

Snesevis af polske højrenationalister har søndag været i koncentrationslejren Auschwitz ved Krakow i Polen.

Her har de holdt deres egen ceremoni, mens det officielle Polen holdt en anden ceremoni et andet sted i den tidligere koncentrationslejr.

Det var 74-årsdagen for, at Rusland befriede lejren, som blev markeret.

Polen var besat af Nazityskland, som lavede Auschwitz og det nærliggende Birkenau om til en arbejdslejr og dødslejr for jøder.

Mellem 1,1 og 1,2 millioner jøder blev dræbt i Auschwitz-Birkenau.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, og andre regeringsrepræsentanter holdt søndag en ceremoni sammen med overlevende Auschwitz-fanger.

Det var noget anderledes et andet sted i Auschwitz, hvor højrenationalisterne var samlet.

Her havde deltagerne polske flag om skuldrene, der blev lagt blomster, og den polske nationalsang blev sunget.

- Den jødiske nation og Israel gør alt for at ændre den polske nations historie, sagde Piotr Rybak fra den polske uafhængighedsbevægelse, der stod i spidsen for søndagens protest.

- Det kan polske patrioter ikke tillade.

Aktivisterne mener, at regeringen kun mindes jødiske ofre og ikke polske.

En polsk oppositionspolitiker har på Twitter spurgt, hvor lang tid der vil gå, før regeringen reagerer på højrenationalisterne.

- Reagerer på hvad? spørger indenrigsminister Joachim Brudzinski.

- På den kendsgerning, at nogle, der ikke er rigtig kloge, giver én nation skylden for al verdens ondskab og alle frustrationer?

- Hvis du prøver at beskylde regeringen for antisemitisme, som er i hovedet på alvorligt skøre tosser, så er det uanstændigt og uklogt.

Der er voksende antisemitisme i dele af Europa. Kritikere beskylder den polske regering for at opbygge en nationalistisk stemning ved at tale polsk deltagelse i Holocaust ned.

Under den kolde krig, hvor Polen levede under kommunistisk styre, lærte mange polakker, at nationen havde opført sig anstændigt under Den Anden Verdenskrig, hvor en femtedel af den polske befolkning blev dræbt.

Mange afviser fortsat at acceptere den forskning, der viser, at tusindvis af polakker deltog i Holocaust - ligesom andre tusinder risikerede deres liv ved at hjælpe jøder.

Polen havde 3,2 millioner jøder, inden Nazitysklands invasion. Tre millioner af dem blev myrdet af nazisterne.

De diplomatiske forbindelser mellem Israel og Polen blev kølnet i fjor, efter at den polske regering forsøgte at gøre det strafbart med fængsel at sige, at Polen også havde en skyld i Holocaust.