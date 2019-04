Højesteret i Venezuela vil retsforfølge oppositionsleder

Venezuelas Højesteret har taget det første skridt mod at kunne retsforfølge oppositionslederen i landet, Juan Guaidó.

Højesteretsdommer Maikel Morero har natten til tirsdag dansk tid således anmodet landets nationalforsamling om at ophæve Juan Guaidós parlamentariske immunitet.

Ifølge landets Højesteret bør Guaidó retsforfølges for at have overtrådt et udrejseforbud.

Guaidó forlod Venezuela 23. februar trods et forbud mod at forlade landet.

Inden han vendte tilbage til Venezuela 4. marts, besøgte han en række sydamerikanske lande. Her forsøgte han at samle støtte til sin kamp for at vælte præsident Nicolás Maduro.

Derudover anklages oppositionslederen for at have opfordre til vold i forbindelse med demonstrationer mod præsident Maduro.

Guaidó har parlamentarisk immunitet i kraft af sin rolle som formand for nationalforsamlingen.

Oppositionslederen har udfordret Maduro på posten som præsident ved i januar at erklære sig selv for midlertidig præsident i landet.

Han får blandt andet opbakning fra USA, EU og flere sydamerikanske lande.

Guaidó affejer forespørgslen fra Højesteret, som han betegner som en illegitim instans, der støtter Maduro.