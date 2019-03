Hjælpegruppe i Damaskus advarer Danmark mod hjemsendelser

Tiden er ikke inde til at sende syriske krigsflygtninge hjem, hvilket kan blive konsekvensen af den seneste vurdering fra danske myndigheder.

Det mener flere syriske hjælpeorganisationer og Oxfam, der er en international paraplyorganisation med fokus på blandt andet rettigheder.

Når Udlændingestyrelsen på baggrund af en rapport udarbejdet med Dansk Flygtningehjælp vurderer, at det nu er sikkert at vende tilbage til hovedstaden og provinsen Damaskus, vækker det bekymring hos hjælpeorganisationen.

Ingen ved, siger Oxfam, hvordan de hjemvendte syrere behandles, og hvordan deres situation er. For FN og andre kan ikke få tilladelse til at besøge dem.

- Den danske regering må indse, at manglen på disse informationer er en blinkende advarselslampe mod at ændre politik, siger Matthey Hemsley fra Oxfam i Damaskus til Ritzau før en Syrien-konference i Bruxelles tirsdag.

Han peger på, at nogle syrere lever i frygt for at blive udsat for straf fra myndigheder eller for at blive tvunget i krig. Desuden er de basale fornødenheder ikke på plads - heller ikke i Damaskus - siger han.

Den danske rapport handler, fortæller vicedirektør Anders Dorph i Udlændingestyrelsen, ikke om mulige individuelle problemer eller konflikter for syrere.

Den ser primært på den overordnede sikkerhedssituation i provinsen Damaskus og hovedstaden. Den måler, om der er krigshandlinger, fare og tilfældig vold og i hvilket omfang.

- Vi har på baggrund af rapporten vurderet, om der bliver bombet, om der er eksplosioner, og om der er et omfang af tilfældig vold, så det bare at være i området er en risiko, siger Anders Dorph.

At provinsen overordnet regnes for sikker, betyder ikke, at syrere derfra fremover er udelukket fra at få asyl i Danmark, understreger han.

- Det vil være en vurdering af den individuelles konflikt. Som er noget helt andet. Er der nogen, der kan sandsynliggøre, at der er en risiko for at ende i fængsel, så vil det indgå i asylvurderingen, siger Anders Dorph.

FN's højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi, appellerede i sidste uge til styret i Syrien om at få adgang til de hjemvendte syrere.

Det er nødvendigt med et indtryk af disse flygtninge, mener han. Desuden ønsker nødhjælpsgrupper at tilbyde hjælp, hvor der er behov.