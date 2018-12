Historisk dag for kvindefodbold skændet af Twerk-opfordring

Kritikken hagler ned over arrangørerne af fodboldprisen Ballon d'Or og ikke mindst gæsteværten DJ Martin Solveig. Kritikken kommer, efter at gæsteværten opfordrede verdens første kvindelige modtager af prisen til at twerke.

Vinderen af prisen var den norske fodboldspiller Ada Hegerberg, der spiller for Lyon og har vundet Champions League tre gange i træk for den franske klub. Hun har samtidig været en skarp fortaler for kvindefodbold og for større respekt og flere ressourcer til sporten.

Men efter hun havde modtaget prisen spurgte gæsteværten, DJ Martin Solveig, hende, om hun ikke ville twerke. Ada Hegerberg svarede kort "nej" og vendte sig for at forlade scenen. Hun vendte dog tilbage til scenen efter flere opfordringer.

Spørgsmålet fra DJ Martin Solveig har fået stor kritik for at være en chauvinistisk og nedladende kommentar på dagen, hvor Ballon d'Or for første gang blev uddelt til en kvinde for at vise respekt for kvindefodbolden.

- Helt skævt: Franske DJ Martin Solveig beder Ada Hegerberg om at twerke efter at have vundet den første Ballon d'Or for kvinder.

- Det er det skidt, kvindelige atleter bliver udsat for dagligt over hele verden, skriver den amerikanske sportsjournalist Grant Wahl på Twitter.

Også den danske sportsjournalist Søren Lissner har kommenteret på sociale medier.

- Det her er mangel på format. Norske Ada Hegerberg vinder som den første kvinde Ballon d'Or (årets fodboldspiller). I stedet for at stille gode spørgsmål om det, spørger vært og pauseklovn Martin Solveig hende, om hun vil twerke, skriver han.

DJ Martin Solveig er kommet med et svar, ligeledes på Twitter.

- Jeg ville selvfølgelig ikke støde nogen. Dette her et spørgsmål om mine engelskkundskaber og min viden om engelsk kultur, som ikke er gode nok.

- Jeg vidste ikke, at det kunne ses som så anstødeligt. Det var en joke, nok en dårlig en. Og jeg vil undskylde til dem, jeg måske har stødt, siger han.