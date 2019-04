Historiens dyreste skilsmisse: Bezos' eks får 239 milliarder

Torsdag blev der sat endeligt punktum for den dyreste skilsmisse i historien.

Efter 26 års ægteskab er verdens rigeste mand, Amazon-stifter Jeff Bezos, og hans hustru, forfatteren MacKenzie Bezos, blevet skilt.

Det skriver de begge på det sociale medie Twitter.

MacKenzie Bezos forlader ægteskabet med aktier til en værdi af svimlende 36 milliarder dollar, svarende til 239,5 milliarder kroner, samt omkring fire procent af parrets andele i internetgiganten Amazon.

Jeff Bezos beholder 75 procent af parrets aktier i Amazon samt alle parrets aktier i avisen The Washington Post. Det skriver MacKenzie Bezos på Twitter.

- Jeg er glad for at have givet ham alle mine aktier i The Washington Post og Blue Origin og 75 procent af vores andele i Amazon - plus stemmeret over mine andele for at støtte hans fremtidige arbejde med de fantastiske firmaer.

- Jeg er spændt på mine egne planer, og jeg er taknemmelig for fortiden, ligesom jeg ser frem til, hvad der kommer som det næste', skriver hun på Twitter.

Parret blev gift i 1993 og har fire børn sammen. De annoncerede deres skilsmisse i januar.

Jeff Bezos grundlagde Amazon fra familiens garage i Seattle i 1994. Siden da er virksomheden ekspanderet til hele verden og har i dag en markedsværdi på hele 796 milliarder dollar. Det svarer til cirka 5,3 billioner kroner.

Erhvervsmediet Forbes anslår Jeff Bezos formue til at være 110 milliarder dollar, svarende til 731,8 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Skilsmissen gør MacKenzie Bezos til den tredjerigeste kvinde i verden efter kosmetikgiganten L'Oreals arving Francoise Bettencourt Meyers og detailvirksomheden Walmarts Alice Walton.