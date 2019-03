Hemmelig lydoptagelse øger presset på Canadas Trudeau

Justin Trudeau står over for nye beskyldninger i en politisk skandalesag om virksomheden SNC-Lavalin.

En verserende politisk skandale i Canada har fået nyt liv, efter at en hemmelig lydoptagelse fredag er blevet offentliggjort.

Optagelsen af en 17 minutter lang telefonsamtale i december mellem den daværende canadiske justitsminister, Jody Wilson-Raybould, og en af premierminister Justin Trudeaus nærmeste rådgivere Michael Wernick.

De to diskuterer en sag, der de seneste måneder har udviklet sig til en stor skandale for Trudeau og resten af regeringstoppen.

Omdrejningspunktet i sagen er den store, canadiske entreprenørvirksomhed SNC-Lavalin. Den er under anklage for bestikkelse i Libyen.

Selskabet risikerer at blive dømt for korruption og udelukket fra at arbejde for den canadiske stat i ti år.

En sådan dom kan føre til massefyringer hos SNC-Lavalin, der har 9000 ansatte i Canada. Især arbejdspladser i provinsen Quebec, der er vigtig for Justin Trudeaus parti, er i farezonen.

Ifølge den tidligere justitsminister lagde regeringen med Trudeau i spidsen "vedvarende" pres på hende. De ville have hende til at indgå forlig med selskabet for at undgå det tiårige forbud.

I lydoptagelsen, der fredag er blevet offentliggjort, siger Trudeaus rådgiver, at premierministeren er "fast besluttet omkring det her".

- Jeg er lidt bekymret. Det er ikke en god idé, at premierministeren og hans justitsminister er oppe at toppes, fortsætter Michael Wernick.

Han siger, at Trudeau "finder en løsning på den ene eller den anden måde".

Michael Wernick forlod den 18. marts sin stilling.

Sagen om SNC-Lavalin fik den 12. februar Jody Wilson-Raybould til at trække sig som justitsminister.

Hun optog telefonsamtalen med Wernick hemmeligt.

Hun siger, at hun tog det "ekstraordinære og normalt upassende" skridt, fordi hun frygtede, at samtalen ville krydse nogle etiske grænser, og hun ønskede en præcis gengivelse af samtalen.