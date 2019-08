Harvey Weinstein møder nye anklager kort før retssag

Den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein møder mandag i retten i New York, hvor han ventes at blive præsenteret for nye anklager.

Anklagerne er endnu ikke offentliggjort, men ifølge amerikanske medier drejer det sig om beskyldninger fra skuespilleren Annabella Sciorra. Hun siger, at hun blev voldtaget af Weinstein i 1993.

Skuespillerens sag er forældet. Anklagerne håber dog, at Sciorra kan bruges som vidne i retssagen mod Weinstein, der står til at gå i gang 9. september.

Han er tiltalt for seksuelle overgreb mod to kvinder i 2006 og 2013.

Annabella Sciorra var med til at skyde gang i den omfattende #MeToo-bevægelse i efteråret 2017. Her fortalte hun til magasinet The New Yorker, at hun blev voldtaget af Weinstein i sin lejlighed på Manhattan i 1993.

Sciorras anklager kan potentielt udskyde retssagen i september.

Det kan også være med til at styrke det billede, som anklagere gerne vil tegne af Weinstein som sexforbryder.

Den 67-årige filmskaber er løsladt efter at have betalt kaution på en million dollar. Han har afvist alle anklager om sex uden samtykke.

Weinsteins forsvarere kalder de nye anklager en "manøvre i 11. time".

Listen over kvinder, der har beskyldt Weinstein for seksuelle overgreb, sexchikane og grænseoverskridende adfærd, er siden 2017 vokset støt.

Blandt kvinderne er de kendte skuespillere Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman og Salma Hayek.

Han er dog kun tiltalt for seksuelle overgreb mod to kvinder.

I årtier var Harvey Weinstein en af de mest magtfulde producere i den amerikanske filmindustri. Han har været med til at stifte produktionsselskaberne Miramax og The Weinstein Company.

59-årige Annabella Sciorra er bedst kendt for sin rolle i den populære amerikanske dramaserie "The Sopranos".