Harris indleder valgkamp i sin hjemby med angreb på Trump

Kamala Harris vil forsøge at forene et USA, der er plaget af dyb splittelse. Ikke mindst på grund af Trump.

Den demokratiske senator Kamala Harris indledte søndag formelt sin kampagne forud for det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Foran rådhuset i hjembyen Oakland lovede hun de mange fremmødte at forene et USA, der lider at dyb splittelse - både socialt, kulturelt og politisk.

Hun stiller således op for at kæmpe mod dem, der "prøver at indgyde had og splittelse".

- Vi er her, fordi den amerikanske drøm er under angreb, og vores amerikanske demokrati er på spil som aldrig før, lød det fra trappen på Oaklands rådhus.

- Vi er her på et tidspunkt, hvor vi må besvare et grundlæggende spørgsmål. Hvem er vi som amerikanere?

- Så lad os svare på det spørgsmål. Vi er bedre end dette.

Kamala Harris nævnte i sin tale aldrig den amerikanske præsident, Donald Trump. Ikke desto mindre var det tydeligt, hvem hun henviste til.

- Når vi har ledere, der chikanerer og angriber den frie presse og underminerer vores demokratiske institutioner, så er det ikke vores USA, sagde Harris og tilføjede:

- Når tilhængere af hvidt overherredømme marcherer og dræber i Charlottesville eller dræber uskyldige i en synagoge i Pittsburgh, så er det ikke vores USA.

Kamala Harris har blot siddet i det amerikanske Senat i to år. Alligevel valgte hun for en uge siden at erklære sit kandidatur til valget.

Harris' kandidatur er fyldt med historiske perspektiver.

Hvis hun i sidste ende vinder valget, vil hun blive den første sorte kvinde, der bestrider embedet. Samtidig vil hun blive den første person af asiatisk afstamning, der bliver valgt som præsident.