Hackere stjæler data fra 500 millioner hotelgæster

Op mod 500 millioner gæster hos hotelkæden Marriott har fået stjålet private oplysninger af hackere.

Det oplyser selskabet fredag.

Marriott siger, at det 8. september blev informeret om, at der har været forsøg på at hacke selskabets database for reservationer. Databasen hedder Starwood.

Hotelkæden opdagede, at "at der havde været uautoriseret adgang til Starwood-netværket siden 2014", hedder det.

Her var det blandt andet lykkedes at stjæle navne, telefonnumre, fødselsdatoer og pasnumre på gæster.

I Starwood-netværket behandles også reservationer fra hotelkæderne Sheraton, Westin, Four Points og W Hotels.

- Vi beklager dybt, at denne hændelse er sket, lyder det fra Marriotts chef, Arne Sorenson.

Hotelkæden siger, at den fra fredag vil begynde at informere tidligere og nuværende gæster om, hvordan de skal forholde sig.

Oplysningen om datalækket fik børskursen på Marriott International til at falde med fire procent.