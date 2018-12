Efter tragedien i 2004 er indoneserne blevet bedre til at håndtere katastrofer, vurderer Røde Kors-udsending.

En tsunami, der lørdag ramte Indonesien, har foreløbig kostet mindst 222 mennesker livet.

Selv om myndighederne endnu ikke har fuldt overblik over katastrofens omfang, er den formentlig ikke på niveau med tsunamien 2. juledag 2004, da op mod 250.000 mennesker i regionen omkom.

Det vurderer Peder Damm, regional katastrofedelegat for Dansk Røde Kors.

Det skyldes blandt andet, at varslingssystemerne er blevet bedre, og indoneserne er blevet mere oplyste om, hvordan de skal forholde sig.

- I 2004 anede folk ikke, hvad der var ved at ramme dem, da vandet pludselig trak sig tilbage. Mange løb ned på stranden og blev dræbt.

- Nu ved de, det er den anden vej de skal løbe, siger han.

Det er blandt andet Dansk Røde Kors, der i samarbejde med det indonesiske Røde Kors, har været rundt og vejlede lokalbefolkningen i, hvordan de skal agere i tilfælde af naturkatastrofer.

- Der er lavet evakueringsruter med tydelig skiltning. Folk ved, hvad de skal gøre.

- Jeg er helt sikker på, at det har reddet en masse liv denne gang, siger Peder Damm.

En del af vejledningen har også bestået i at aftale mødesteder med familier og pårørende, i tilfælde af at man mister kontakten.

- Nu ved de, hvor de skal mødes. Det har også været noget af det, vi har hjulpet med at sætte i system. Og det blive øvet jævnligt, siger Peder Damm.

Tsunamien ramte flere områder i Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra lørdag aften kort før solnedgang.

Den blev formentlig udløst af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.

Indonesien er ofte plaget af jordskælv. Så sent som i september blev mindst 1944 mennesker dræbt, da et voldsomt jordskælv og en efterfølgende tsunami ramte byen Palu på øen Sulaewsi øst for Borneo.

I august blev de indonesiske øer omkring Lombok ramt af jordskælv.

- Indoneserne er et hårdtprøvet folk. Det er naturkatastrofernes supermarked.

- Så myndighederne og beredskabet er hårdt spændt for, siger Peder Damm.

Dansk Røde Kors har været i kontakt med deres indonesiske kolleger for at tilbyde hjælp til håndtere den seneste katastrofe.