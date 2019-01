Hård start på skæbneuge: May lider nederlag i parlamentet

Den britiske premierminister, Theresa May, fik tirsdag aften en dårlig start på, hvad der bliver en altafgørende uge for den hårdt pressede premierminister.

Det britiske parlament har således vedtaget en lovændring, der begrænser regeringens magt, hvis briterne skulle ende med at forlade EU uden en aftale.

Det skete med stemmerne 303 for og 296 imod.

Lovændringen var foreslået af Yvette Cooper fra arbejderpartiet Labour.

Den blev vedtaget med et snævert flertal - blandt andet med støtte fra 20 af Mays konservative partifæller. Det skriver The Guardian.

Nederlaget understreger derfor Mays svage position i sit eget parti.

Hos Labour var der tirsdag aften glæde over resultatet af afstemningen.

- Den her afstemning er et vigtigt skridt på vejen til at undgå en hård brexit. Den viser, at der ikke er flertal i parlamentet, blandt ministrene eller i landet for at brase ud af EU uden en aftale, siger Labours leder, Jeremy Corbyn.

Ifølge en journalist fra det britiske nyhedsbureau Press Association rejste Jeremy Corbyn sig efter afstemningen op og klappede i retning mod Yvette Cooper, der havde stillet forslaget om lovændringen.

Herefter gav han en tommelfinger i vejret til hende.

Lovændringen var en ændring af finanslovsforslaget. Ændringen begrænser regeringens magt over skattesystemet.

Den betyder således, at regeringen skal have godkendelse fra parlamentet, hvis den vil foretage nogen ændringer af systemet.

May har tidligere selv nedtonet betydningen af den mulige lovændring.

Tirsdagens afstemning blev holdt, dagen før debatten om Theresa Mays omdiskuterede skilsmisseaftale med EU begynder.

Parlamentet skal diskutere aftalen i fem dage, inden afstemningen om selve brexitaftalen holdes 15. januar.

Ifølge Labour bliver det klokken 19.00 lokal tid (20.00 dansk tid).