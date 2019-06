Guvernør for Vermont afviser stramning af våbenlov

Den republikanske guvernør i den amerikanske delstat Vermont har nedlagt veto mod et lovforslag om at indføre en venteperiode på 24 timer for køb af håndvåben.

Efter at lovgiverne i Vermont i maj havde godkendt forslaget om at stramme reglerne for at købe håndvåben, meddelte guvernør Phil Scott, at han endnu ikke havde besluttet sig for, om han ville sige god for forslaget eller ej.

Men mandag oplyste Phil Scott så, at han vender tommelfingeren ned. Han begrunder det med, at Vermont i 2018 på hans initiativ indførte flere stramninger for køb af våben.

- Sidste år opfordrede jeg til og underskrev en historisk række reformer om øget våbensikkerhed, fordi jeg tror, det skaber mere tryghed for skoler, lokalsamfund, familier og individer, siger Phil Scott.

- Med disse tiltag på plads må vi nu prioritere strategier rettet mod de underliggende årsager til vold og selvmord. Jeg tror ikke, at S. 169 (forslaget om en venteperiode, red.) adresserer disse områder, siger han om sit veto.

Fortalere for den yderligere stramning mener, at det ville redde liv, hvis personer, som overvejer at tage deres eget liv med et våben, skulle vente et døgn på at få udleveret en pistol eller en revolver.

Tilhængere af forslaget har også udtrykt håb om, at en venteperiode kunne mindske antallet af drab.

Modstandere påstår, at forslaget ville være endnu en indskrænkning af de rettigheder om våben, som fremgår af både USA's og Vermonts forfatning.

Da guvernør Phil Scott sidste år underskrev pakken af våbenrestriktioner skete det foran en blandet forsamling af tilhængere og folk, som kaldte ham en forræder.

Debatten om dette års lovforslag har været mindre følelsesladet, men nogle tilhængere af en venteperiode er dybt skuffede over Phil Scotts veto.

Deriblandt Rob og Alyssa Black, forældre til en 23-årig mand som tog livet af sig selv, samme dag han havde købt en pistol.

I en erklæring efter guvernørens beslutning skriver de, at selv om en venteperiode ikke ville forhindre alle selvmord, så ville det have reddet nogle liv.

- Denne lov ville have reddet vores søn, skriver parret.