Greenpeace beskylder britisk minister for overfald på aktivist

Miljøorganisationen Greenpeace beskylder en britisk minister for overfald. Det sker, efter at den konservative politiker er blevet optaget på en video, hvor han fysisk tvinger en kvindelig klimaaktivist fra organisationen til at forlade et fornemt selskabslokale i Londons finanskvarter.

Mark Field, som har rang af minister i det britiske udenrigsministerium med særligt ansvar for Asien, tager på videooptagelsen et fast greb om aktivistens arm og nakke og fører hende hele vejen gennem det store lokale til en udgang.

Aktivisten havde demonstreret fredeligt.

Field har efterfølgende undskyldt for episoden, som har vakt opsigt på store tv-stationer som BBC og CNN.

- Jeg reagerede instinktivt, efter at gæster ved arrangementet i City of London havde følt sig truet af kvinden, siger han og tilføjer, at han et øjeblik var nervøs for, at den kvindelige aktivist var bevæbnet.

- Som en følge af dette greb jeg aktivisten bestemt for at føre hende ud af rummet så hurtigt som muligt. Jeg beklager dybt for denne episode og undskylder over for kvinden, at jeg tog fat om hende, siger Field.

- Men i det nuværende politiske klima følte jeg det nødvendigt at handle beslutsomt og uskadeliggøre truslen mod de tilstedeværendes sikkerhed, siger han videre.

Mark Field, som er medlem af det britiske parlament, ventes at blive afkrævet uddybende forklaringer på sin handlemåde. Et stort antal parlamentsmedlemmer har opfordret til, at han øjeblikkeligt træder tilbage eller bliver afskediget.

Klimaaktivister fra Greenpeace brød ind i et arrangement i Mansion House torsdag, hvor finansminister Philip Hammond skulle tale. Aktivisterne var klædt i røde kjoler og bar skråbånd med påskriften "Klima-nødsituation".

- Det er skrækkeligt. Den konservative minister Mark Field griber voldeligt fat om en kvinde, da hun protesterede mod klimaforandringerne ved en banket for bankfolk, skriver Labour-politikeren Dawn Butler på Twitter.