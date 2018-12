Græsrødder vil have dansk klimaminister frem på banen

Danmark kan og bør spille en væsentligt mere markant rolle ved de internationale klimaforhandlinger, end det har været tilfældet de seneste år.

Sådan lyder det fra 92-gruppen - et netværk af 24 danske organisationer, der arbejder med miljø, klima og udvikling.

Udmeldingen kommer i forbindelse med FN's klimakonference i Polen, hvor energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fra tirsdag deltager sammen med repræsentanter fra knap 200 lande.

- Danmark kan gøre en stor forskel ved forhandlingerne. Det er et spørgsmål om, hvor mange ressourcer man lægger i det fra politisk side, siger Troels Dam Christensen, der er 92-gruppens sekretariatsleder.

- Vi har set, at de danske delegationer er blevet mindre, og at ministeren i forhold til tidligere ikke har været så meget til stede i forhandlingerne. Danmark skal blande sig noget mere, fortsætter han.

Det billede kan Lars Christian Lilleholt dog på ingen måde genkende.

- Klimamødet er en høj dansk prioritet. Vi har en stærk delegation til stede, og Danmark er aktiv i alle de fora, hvor vi vurderer, at der er behov for det, siger han.

Ministeren peger på, at han har møder med ministre fra en række lande. Samtidig vil han under forhandlingerne understrege, at målet skal være at stoppe den globale opvarmning ved 1,5 grader.

I Parisaftalen blev verdens ledere enige om at begrænse temperaturstigningen til mellem 1,5 og 2 grader.

Spørgsmålet om ambitionsniveauet er et af stridspunkterne, efter at fire lande - USA, Rusland, Saudi-Arabien og Kuwait - i weekenden nægtede at byde konklusionerne på en ildevarslende rapport fra FN's Klimapanel "velkommen".

De fire lande vil nøjes med at "tage notits" af den. Rapporten konkluderer, at der er markante fordele ved at begrænse klodens opvarmning til 1,5 og ikke 2 grader i forhold til før industrialiseringen.