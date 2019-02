Grækenland tager sidste skridt for at optage Makedonien i Nato

Makedonien er efterhånden snublende tæt på at kunne kalde sig medlem af forsvarsalliancen Nato.

Det står klart, efter at Grækenland som det første land har ratificeret en aftale om at optage landet i forsvarssamarbejdet.

Samtlige af Natos medlemslande underskrev onsdag et dokument, der betyder, at processen mod Makedoniens optagelse er sat i værk.

- Det er en historisk dag, og det har været en lang rejse, lød det onsdag i Bruxelles fra Makedonien udenrigsminister, Nikola Dimitrov.

Den videre optagelsesproces afhænger af, at de øvrige 29 medlemmer ratificerer aftalen. Det var forventet, at Grækenland ville gøre det som det første land. Og det er altså sket fredag.

Ratificeringen af aftalen skete i det græske parlament og blev afgjort med stemmerne 153 for og 140 imod.

Processen mod optagelse i Nato er gjort mulig, efter at Makedonien og Grækenland har fået bilagt en årtier lang strid om navnet Makedonien.

I den nordlige del af Grækenland ligger en provins, der også bærer navnet Makedonien, og det har været med til at skabe problemerne.

Men Makedonien har for nylig besluttet at ændre navn til Republikken Nordmakedonien.

- Jeg vil endnu en gang gerne understrege over for Nordmakedonien, der har været venlig over for Grækenland, at vi ønsker etablere sikkerhed, stabilitet og samarbejde i regionen, sagde Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras fredag kort før afstemningen i det græske parlament.

Ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, Stoltenberg vil det skabe mere tryghed, når Makedonien bliver en del af Nato.

Det forventes, at Makedonien formelt bliver medlem i slutningen af 2019 eller i begyndelsen af 2020.

Rusland er imod udvidelsen af Nato mod øst. Rusland mener, at det er en direkte trussel mod landets sikkerhed.