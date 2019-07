Grækenland har EU's højeste ungdomsarbejdsløshed

I de seneste otte år har omkring en kvart million unge grækere forladt deres eget land for at finde arbejde.

Unge grækere har lidt mest under det økonomiske sammenbrud, der skete i deres land for næsten ti år siden.

Intet andet land i EU har så høj ungdomsarbejdsløshed som Grækenland, hvor en langvarig høj ledighed på op mod 40 procent blandt unge har skabt en tabt generation med dybe sociale problemer.

Problemerne har medført, at mange unge ikke vil stemme ved søndagens parlamentsvalg. En stor del tænker mest på at forlade deres land.

- Jeg har mistet de fleste af mine drømme. Efter nogle år med konstant arbejdsløshed begynder man at tvivle på sig selv, og man begynder at blive vred uden grund, siger den 28-årige lydtekniker og musiker Vaggelis til BBC.

Han siger, at han har 150 euro (omkring 1100 kroner) at leve for om måneden.

- Der er ikke penge til at gå ud for. Man må bo hos sine forældre. Man kan ikke rigtigt have et socialt liv. Der er ikke penge til en øl eller en biografbillet.

Den 28-årige Tonia, som også bor hjemme hos sin mor sammen med sin søster, siger til BBC, at hun gennem de seneste fem år har ændret sig fuldkommen og har mistet sin omgangskreds og troen på nogensinde at få et job.

- Efter en lang, lang række af jobinterview uden resultat, kan jeg ikke længere tro på det. Men jeg har trods alt valgt at blive i Grækenland, mens hundredtusinder rejser væk, siger hun.

I de seneste otte år er omkring en kvart million unge brudt op og rejst til udlandet.

Vaggelis er en af dem, som ikke vil stemme, og som tænker mest på at rejse væk.

- Det politiske spil er uden betydning. Det gavner kun politikerne selv. Der sker intet i vort samfund. Jeg føler mig ikke velkommen længere i mit land, hvor jeg ikke kan få noget at bestille, siger han.

Mange unge, som har høje uddannelser, tager det ene ufaglærte og dårligt betalte job efter det andet. Det betyder, at en ud af fire unge grækere lever i fattigdom.

Søndagens valg er det tredje i Grækenland siden maj. Valget ventes at blive vundet af det borgerlige oppositionsparti Nyt Demokrati (ND), selv om premierminister Alexis Tsipras' venstreorienterede regering har fået rettet noget op på landets økonomi.