Goldman Sachs på anklagebænken for massiv svindel i Malaysia

Anklager i Malaysia siger, at Goldman Sachs tjente milliarder på svindel til fordel for tidligere regering.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs og to af dens tidligere ansatte er mandag blevet tiltalt for at svindle med Malaysias formue for milliarder af kroner.

Ifølge tiltalen er det sket i form af korruption og hvidvask af penge.

Goldman Sachs har ifølge tiltalen spillet en nøglerolle i forbindelse med salg af statsobligationer gennem Malaysias nationale investeringsfond 1MDB.

Herfra skal 2,7 milliarder dollar (knap 18 milliarder kroner) være forsvundet ud af opgørelsen. Pengene skal være brugt af den tidligere regering under premierminister Najib Razak til blandt andet at finansiere kunstkøb og et privat jetfly. Ja, endog at finansiere dele af den amerikanske spillefilm "Wolf of Wall Street" med Leonardo Di Caprio i hovedrollen.

Det skriver BBC.

Goldman Sachs tjente på denne forretning fire milliarder kroner. Det siger Malaysias anklagemyndighed.

Malaysia kræver de to tidligere malaysiske Goldman Sachs-ansatte idømt ti års fængsel. Der er fremsat krav om en bøde, der går "et godt stykke over" de 2,7 milliarder dollar, som blev misbrugt, og de 600 millioner dollar, som Goldman Sachs tjente.

Goldman Sachs afviser anklagerne.

- Disse anklager er rettet det forkerte sted hen, siger en talsmand for banken.

Goldman Sachs er berygtet for sin rolle under finanskrisen i 2008. Her blev banken beskyldt for at spille et kynisk dobbeltspil i USA og ude i verden.

Da Goldman Sachs fik tilladelse til et større aktieopkøb i Dong (i dag Ørsted) i 2014, udløste det massive protester fra politikere og borgere i Danmark. Det betød blandt andet, at SF trak sig ud af Helle Thornings daværende regering.

Affæren i Malaysia har fået mindst seks nationer til at undersøge, om Goldman Sachs har været involveret i den samme praksis i deres lande, oplyser BBC.