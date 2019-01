Global måling: 750 millioner mennesker ønsker at emigrere

Lysten til at flytte til et andet land er steget i blandt andet Afrika trods indsat for at hindre migration.

Selv om den danske regering og EU de seneste år har iværksat et hav af tiltag og øget fokus på at bekæmpe migration, stiger antallet af mennesker, der drømmer om at emigrere.

Det viser en stor international undersøgelse fra Gallup ifølge Jyllands-Posten.

På verdensplan var der i årene 2015-2017 flere end 750 millioner mennesker over 15 år, der gik med drømme om at flytte til et andet land.

Det svarer til 15 procent af verdens voksenbefolkning.

Lysten til at emigrere er steget i mange verdensdele. Det gælder ikke mindst Latinamerika og i de afrikanske lande syd for Sahara og Nordafrika.

I Afrika, hvor hundredtusindvis af indbyggere år efter år begiver sig ud på en farlig rejse mod Europa, er andelen af personer, der drømmer om at flytte fra deres hjemland, fra 2010 til 2017 steget fra 30 procent af befolkningen til 33 procent.

- Der er mange bestræbelser på at ændre afrikanernes lyst til at drage mod Europa, men på den korte bane ændrer det ikke meget. Der er ingen hurtige løsninger. Det kommer til at tage årtier mindst.

Sådan siger Bram Frouws, leder af Mixed Migration Centre under Dansk Flygtningehjælp, til Jyllands-Posten.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) fastholder, at den danske og europæiske indsats bærer frugt.

Hun refererer til tal fra FN's Flygtningehøjkommisariat, UNHCR, der viser, at det fra 2015 til i dag er lykkedes at begrænse migration fra Afrika til EU via Middelhavet med 92 procent.

- Politikken virker. Vi har fået bedre styr på tilstrømningen af illegale migranter, men det er klart, at vi ikke er i mål, når det kommer til jobskabelse og at skabe et håb om en bedre fremtid, der hvor de (potentielle migranter, red.) er, siger hun.