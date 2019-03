Giftaffald får Malaysia til at lukke 111 skoler

Over 100 skoler i Malaysia er indtil videre lukket, efter at hundredvis af mennesker er blevet syge af giftigt affald, der er dumpet i en flod.

Mindst 500 mennesker har modtaget lægebehandling efter at have indåndet giftige dampe. Over 160 er blevet indlagt, skriver det statslige nyhedsbureau Bernama.

Mange af de syge er skoleelever, oplyser myndigheder i landet.

Forureningen menes at være opstået, da en lastbil dumpede sin last af giftaffald i en flod ved industribyen Pasir Gudang i den sydlige delstat Johor i sidste uge.

De giftige dampe bredte sig derpå ud over et større område.

Det er endnu uklart, hvilken type giftige dampe der er tale om. Men de mennesker, der er berørt, klager over symptomer som kvalme og svimmelhed.

Malaysias undervisningsminister, Maszlee Malik, havde i første omgang beordret 43 skoler lukket onsdag. Men senere blev tallet mere end fordoblet.

- Undervisningsministeriet har besluttet at lukke alle 111 skoler i Pasir Gudang-området omgående, siger han i en meddelelse.

Han beder alle i området udvise forsigtighed.

Tidligere på ugen blev tre mænd anholdt for at have dumpet det giftige affald. En af dem ventes at blive tiltalt inden længe. Han risikerer op til fem års fængsel, hvis han kendes skyldig i at have brudt landets love om miljøbeskyttelse.