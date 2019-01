Gidselekspert: Væsentligt at sikre sig livstegn

Når politiet efterforsker en sag om kidnapning, er det først og fremmest fundamentalt for forhandleren at få livstegn fra gidslet og finde ud af, hvad kravet er.

Det fortæller Michael Sjøberg, der er ekspert i håndtering af gidselsituationer og ejer af sikkerhedsvirksomheden Human Advisor Group.

En væsentlig betydning for, at man finder en løsning er, at man får livstegn, fortæller han.

- Noget af det mest fundamentale er selvfølgelig at finde ud af, hvad de her mennesker vil. I den konkrete sag lyder det til, at der er fremsat et krav om løsesum, men der kan være flere andre grunde til, at kidnapningen finder sted.

- Og så handler det rigtig meget om, at man skal sikre sig, at de passer godt på de mennesker, som de har deres varetægt, siger han.

Michael Sjøberg har tidligere rådgivet i gidselsager.

Onsdag har norsk politi oplyst, at det efterforsker en sag om bortførelse af Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er gift med milliardæren Tom Hagen. Den sag er Sjøberg ikke involveret i.

Den 68-årige kvinde forsvandt fra sit hjem i Lørenskog, der ligger øst for Oslo, 31. oktober sidste år. Siden har politiet ikke fået livstegn. Men politiet har heller ikke fået tegn på, at hun ikke er i live.

Mangel på livstegn kan være en grund til, at politiet nu melder ud om sagen, som det ellers har hemmeligholdt.

- Hvis man ikke får de her løbende livstegn og har rigtig meget brug for, at gerningsmændene vender tilbage med noget livstegn, kan det være en måde at gøre det på, vurderer Michael Sjøberg.

Politiet har oplyst, at det har haft begrænset dialog med den mistænkte kidnapper, og det aner ikke, hvem personen er.

Gerningsmanden har ifølge politiet valgt en digital kommunikationsplatform, som kun i lille grad muliggør kommunikation. Der har ikke været mundtlig kontakt.

Michael Sjøberg fortæller, at det er mere og mere almindeligt, at der bruges krypterede beskedtjenester i forbindelse med gidselsager.

- Det rummer den ulempe, at det er sværere at finde ud af, hvor folk befinder sig, siger han.

Politiet har modtaget et krav om en løsesum, der skal betales i kryptovaluta.

Ifølge VG er der tale om et krav på ni millioner euro. Det svarer til lidt over 67 millioner danske kroner.

Politiet anbefaler dog, at kravet ikke efterkommes, og familiens advokat, Svein Holden, oplyser, at familien følger politiets råd.

- Når norsk politi udtaler sig, er de en myndighed. Det er svært at finde nogen, som vil anbefale, at man på den måde lader sig afpresse, siger Michael Sjøberg.

Han fortæller, at der er mange hensyn i en gidselsituation:

- I min optik skal man gøre det, der er nødvendigt for at få folk til at overleve denne situation og begrænse, hvad der kunne tilfalde mennesket af psykisk og fysisk overlast.