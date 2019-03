Gazas løver og ulve har det skidt og flyttes til Jordan

I næste uge overflyttes omkring 40 dyr fra den zoologiske have i Rafah i Gazastriben til Jordan.

Omkring 40 dyr, herunder fem løver, i den zoologiske have i Gaza-striben flyttes i næste uge til et dyreinternat i Jordan.

Det er dyrevelfærdsorganisationen Four Paws, der står bag flytningen, som sker, fordi dyrene har meget ringe forhold i Gazastriben.

Blandt de øvrige dyr, der flyttes, er ulve, aber og en hyæne.

I en erklæring siger organisationen, at dyrene flyttes, fordi de lever under meget dårlige forhold.

Den zoologiske have ligger i Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til den forestående flygtning fra havens ejer.

Rafah Zoo kom i medierne i februar, da ejeren, der mangler penge, afslørede, at han havde fjernet kløerne fra en af løverne, sådan at besøgende kunne betale penge og så lege med løven.

Det blev kraftigt fordømt af Four Paws, der indsamlede næsten 150.000 underskrifter på en erklæring, der fordømte mishandlingen af løven.

Four Paws har tidligere evakueret dyr fra to andre zoologiske haver i Gaza, og nu gælder det så den i Rafah.

- Alt for længe har dyrene i Rafah Zoo levet under forfærdelige forhold, som er svære at forestille sig, siger Amir Khalil, dyrlæge fra organisationen.

- Vi er glade for, at vi endelig kan afslutte denne rædsel.

Gaza er et meget fattigt område, der er præget af konflikt mellem israelere og palæstinensere.

Den militante bevægelse Hamas, som ikke anerkender Israel, kontrollerer Gaza og sender ofte raketter mod Israel, der svarer igen med blandt andet luftangreb.

Israel og Hamas har siden 2008 udkæmpet tre større væbnede konflikter, men der er næsten hele tiden spændinger i grænseområdet.

Israel har indført en blokade af Gaza for at hindre, at der sendes våben til Hamas.