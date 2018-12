Gatwick lufthavn er atter åbnet efter ny dronerapport

Gatwick lufthavn meddeler, at flyvninger er genoptaget efter rapporter om droneaktivitet i området.

Lufthavnen indstillede brug af start- og landingsbaner tidligt fredag aften på grund af rapporter om endnu en drone i området.

Talspersoner for lufthavnen siger, at det blev bekræftet, at der var en drone nær lufthavnsområdet, men at lufthavnen er åbnet igen.

- Flyvningerne er genoptaget. Militære foranstaltninger, som vi har fået på plads i lufthavnen, betyder, at lufthavnen kan genåbnes.

Storbritannien har indsat uidentificeret teknologi for at bevogte lufthavnen. Transportminister Chris Grayling siger, at den anvendte teknologi ikke har været anvendt nogen steder i verden før.

De nye rapporter om droner kom 11 timer efter London-lufthavnen fredag formiddag delvist genoptog flytrafikken. Det skete efter, at den havde været lukket i over 32 timer på grund af droneaktivitet.

- Vi har midlertidigt indstillet operationerne i lufthavnen, mens vi efterforsker de ubekræftede rapporter om endnu en drone, sagde en talskvinde for lufthavnen. Men knap en time senere blev det meddelt, at lufthavnens operationer er genoptaget.

Politet afviser, at droneaktiviteterne, der har lammet en af Europas travleste lufthavne, er terrorrelaterede.

Gatwicks dronamareridt er det mest forstyrrende, som har fundet sted i en større lufthavn, og det har blotlagt en ny sårbarhed, som vil blive analyseret nøje i den kommende tid af sikkerhedsstyrker og lufthavnsoperatører mange steder i verden.

Hærens og politiets skarpskytter har været tilkaldt for at jage de spottede droner.

Ifølge BBC var en drone senest blevet spottet sent torsdag aften, inden genåbningen tidligt fredag.

Der er endnu ikke klarhed over, hvor mange droner, der reelt er eller har været i spil. Personen eller personerne bag droneaktiviteten er heller ikke fundet endnu.

Nedlukningen har påvirket flere end 110.000 passagerer på to af årets travleste rejsedage.

Det er ulovligt at flyve med droner i en radius af en kilometer fra britiske lufthavne. Det skaber risiko for en kollision mellem en drone og et passagerfly.

De første droner i lufthavnsområdet blev spottet onsdag aften.