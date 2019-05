Gasaftale-kritiker bliver ny premierminister i Papua Ny Guinea

Tidligere finansminister James Marape er torsdag blevet valgt som ny premierminister i Papua Ny Guinea.

Det sker efter flere ugers uro over håndteringen af stillehavsnationens ressourcerigdomme.

Marape blev valgt med et overvældende flertal i parlamentet i Port Moresby med 101 for og 8 imod.

Afstemningen kommer, dagen efter at Peter O'Neill måtte træde tilbage efter syv år på posten efter at have mistet sin støtte.

James Marape forlod sit job som finansminister i Papua Ny Guinea i april. Det gjorde han, fordi han stillede spørgsmålstegn ved en stor gasaftale med det franske olieselskab Total.

Politisk ustabilitet er ikke usædvanligt i det fattige, men ressourcerige Papua Ny Guinea. Men Marapes udtræden af regeringen prikkede til allerede voksende bekymringer over, hvorvidt landets regeringsførelse og ressourcerigdomme overhovedet kommer den fattige befolkning til gode.

Disse bekymringer førte i sidste ende til Peter O'Neills afgang.

James Marape og hans allierede har indikeret, at en aftale indgået med franske Total i april vil tillade Total, papuanske Oil Search og amerikanske Exxon Mobil at kunne påbegynde arbejdet med at fordoble eksporten af gas.

Aftalen har en værdi af 13 milliarder dollar svarende til godt 87 milliarder kroner.

- Aftaler og ressourcelovgivning vil blive gennemgået på ny, og vi vil sikre en retfærdig - og ikke nødvendigvis radikal - aftale, oplyser politikeren Philip Undialu, der er allieret med Marape.

For to uger siden udtalte James Marape til avisen The National i Papua Ny Guinea, at "der er noget galt et eller andet sted, når regeringen ikke frigør ressourcer til vores folk".

Det skete med henvisning til gasaftalen fra april.

- Vi har en regering, som ønsker at sikre virksomhedsgiganters interesser, sagde han videre.