Han hoppede af fra Gaddafis hær. Flygtede til USA og arbejdede måske for CIA i en periode.

Nu er Khalifa Haftar tilbage i Libyen i spidsen for en milits og truer med at indtage den libyske hovedstad og vælte den internationalt anerkendte regering.

- Oprindeligt er han dissident fra Gaddafis militær og hoppede af i 80'erne. Herefter flygtede han ud af landet og arbejdede angiveligt sammen med CIA i nogle år. Efter sigende er han også meget syg, men det er en anden historie.

- Efter Gaddafi blev fjernet fra magten i 2011, vendte han tilbage i Libyen og har opbygget en milits, siger Rasmus Boserup, tidligere seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med stor indsigt i de nordafrikanske lande og Mellemøsten.

Rasmus Boserup forudser en voldsomt forværret sikkerhedssituation i landet, hvis det lykkes Haftar at indtage hovedstaden.

- Indtil nu har han holdt sig i skindet på den måde, at han har holdt sig til den østlige del af Libyen og har ladet Tripoli ligge under denne her internationalt anerkendte regering.

- Hvis Haftar går ind og tager Tripoli, så er det en massiv eskalering af den konflikt, der har ligget og ulmet i Libyen siden 2011. For det kan føre til, at andre militser føler, at magtbalancen forskyder sig for meget og derfor går sammen mod Haftar, siger han.

Sådan en situation kan føre til en borgerkrigslignende situation i landet. Fra FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, António Guterres, har man da også opfordret parterne til at stoppe kampene.

Haftar får dog støtte fra udlandet, hvilket har gjort ham til leder af den stærkeste enkeltstående milits i landet.

- Man ved, at Haftar får støtte fra De Arabiske Emirater og Egypten i form af penge og våben. Særligt egypterne har støttet Hafta, fordi han har kunnet holde ro ved den Egyptiske grænse.

- Men også franskmændene har støttet Haftar. De vil nemlig gerne undgå, at islamister og våben kommer fra Libyen ned til Niger og Mali, hvor franske soldater er, siger Rasmus Boserup.

Haftar beordrede onsdag sine soldater til at indtage Tripoli, og ifølge militsen selv, har de omringet hovedstaden.

Libyen har siden 2011, hvor en Nato-ledet mission afsatte den mangeårige diktator Muammar Gaddafi, været splittet mellem adskillige militser og regeringer.