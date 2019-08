GDPR-bøvl: Slut med skolefoto i Malmø

På grund af GDPR er det ifølge SVT blevet for besværligt for skoler i Malmø at indhente samtykke.

Det er slut med skolefoto i Malmø, da det ifølge kommunen er for besværligt at indhente samtykke fra skolebørnenes forældre. Et krav, som EU's persondataforordning GDPR har ført med sig.

Det skriver SVT ifølge TV2.

Fra næste år er skolefotografering derfor ikke længere en del af skolelivet for børnene i Malmøs omkring 70 skoler.

- Det er virkelig ulykkeligt, specielt fordi vi ved, at skolerne og eleverne gerne vil beholde det, siger fotograf og medlem af det svenske forbund for skolefotografer Magnus Bagge til SVT.

Ifølge Mats Johnsson, chef hos grundskoleforvaltningen i Malmø, er det at indhente samtykke dog ikke noget, skolerne bør beskæftige sig med.

I Danmark er det ifølge TV2 ikke skolernes, men fotografernes ansvar at sørge for, at forældrene har givet samtykke. Fotograferne herhjemme var forberedt på de ændringer, EU's persondataforordning førte med sig.

- Det har taget noget tid at implementere det, men vi har heldigvis ingen problemer med at overholde alle retningslinjerne, som de har i Sverige, og vi beder i dag altid om samtykke fra forældre, siger direktør for Dansk Skolefoto Jesper Klausen til TV2.

Skolerne i Malmø kommer ifølge SVT til at gennemføre de skolefotograferinger, som allerede er planlagt. Af kommunen har de dog fået besked på ikke at lave nye aftaler om skolefotografier.

Flere andre kommuner i Skåne har på grund af GDPR diskuteret, hvorvidt det stadig er muligt at tage billeder af skolernes klasser. En af de kommuner, der ligesom Malmø nu stopper med traditionen, er Bjuv.

- Vi kommer ikke til at have skolefotograferinger i år. Det har meget med GDPR at gøre, siger kommunen til SVT.

Flere sydsvenske kommuner har ladet det være op til den enkelte skoleleder.