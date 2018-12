Fyret premierminister vender tilbage til posten i Sri Lanka

Den fyrede premierminister i Sri Lanka Ranil Wickremesinghe genindsættes i sit gamle job søndag.

Det oplyser en tidligere talsmand for kabinettet samt en unavngiven kilde fra præsidentens kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer, efter at Mahinda Rajapaksa lørdag trak sig fra posten som premierminister.

- Han (Ranil Wickremesinghe) vil blive taget i ed på et tidspunkt først på dagen, siger Rajitha Senaratne søndag morgen. Han var kabinetstalsmand under Ranil Wickremesinghes tidligere regering.

Mahinda Rajapaksa blev indsat som premierminister i slutningen af oktober, efter at præsidenten i landet, Maithripala Sirisena, fyrede forgængeren, Ranil Wickremesinghe, og suspenderede landets parlament.

Men da parlamentet blev kaldt tilbage for at stemme om at gøre Rajapaksa til ny premierminister, var der et flertal imod ham. I stedet støttede et flertal Wickremesinghe.

Få timer efter udskrev præsidenten valg til afholdelse 5. januar.

Mahinda Rajapakse er tidligere regeringschef og blev berygtet under offensiven mod de tamilske oprørere. Borgerkrigen frem til 2011 kostede titusinder af civile livet.

Han er siden blev beskyldt af FN og internationale organisationer for krigsforbrydelser.

Efter sin fyring i sidste måned kaldte Ranil Wickremesinghe og hans parti, UNP, præsidentens manøvre for et ulovligt politisk spil.

- Denne opløsning (af parlamentet, red.) er ulovlig og i strid med forfatningen, skrev UNP efterfølgende i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han (præsident Maithripala Sirisena, red.) har frarøvet folket de rettigheder og det demokrati, vi har levet med.

Reuters beskriver præsidentens fejlslagne forsøg på at få Mahinda Rajapaksa godkendt som premierminister og genindsættelsen af Ranil Wickremesinghe på posten som "pinligt" for præsidenten.