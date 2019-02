Frikendt kristen kvinde kan endnu ikke forladt Pakistan

En kristen kvinde, som er frikendt for anklager om blasfemi i Pakistan, kan stadig ikke forlade landet, hvor hun har siddet fængslet i otte år på dødsgangen for en bemærkning om profeten Muhammed.

Asia Bibi blev dømt til døden for at komme med nedsættende kommentarer om profeten Muhammed og islam, efter at hendes nabo havde nægtet hende at drikke vand fra et af naboens glas, fordi hun ikke er muslim.

I 2010 fik hun en dødsdom. I november sidste år omstødte landets højesteret dommen, og hun blev løsladt.

Men hun har stadig ikke kunnet flyve ud af Pakistan og slutte sig til sine døtre i Canada.

Hun er flyttet til et hemmeligt sted i Karachi af sikkerhedstjenesterne. Hun har fortalt, at hun ikke kan forlade et rum, som hun er indespærret i, fortæller en ven af den 54-årige Asia Bibi til AP.

- Hun har ikke fået nogen oplysninger om, hvornår hun kan tage af sted, siger Aman Ullah, som har været bindeled mellem Bibi og europæiske diplomater.

Ullah flygtede fra landet fredag efter at have modtaget dødstrusler fra ekstremistiske islamister.

Shafeeq Ameeni, som er fungerende leder af Tehreek-e Labaik, der har ført an i protesterne, har gentaget trusler mod kvinden og mod højesteret.

Amnesty International har henstillet til de pakistanske myndigheder, at de må imødegå og efterforske de kræfter, som forsøger at intimidere landets højesteret.