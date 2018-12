Fredsprisvindere får varm velkomst ved folkefest i Oslo

Modtagerne af Nobels fredspris i år, Nadia Murad og Denis Mukwege, var søndag aften i centrum, da tusindvis af nordmænd holdt udendørsfest ved rådhuset i Oslo.

Aftenens to æresgæster sad på deres egen tribune med udsigt over både scene og folkehav, da flere norske kunstnere optrådte i rådhusets gård.

Med 12.000 deltagere var der fyldt helt op til den gratis fest.

- I aften skal vi hylde modet og fejre to modige mennesker, som modtager fredsprisen, sagde en af værterne, Silje Nordnes.

I år er den traditionelle - og indendørs - Nobelkoncert aflyst af økonomiske årsager. Men i stedet har en række sponsorer sørget for, at der kunne holdes folkefest for de to nobelprismodtagere.

- Det er den helt rigtige måde at fejre på, her må hele folket være med, siger den norske musiker Øyvind Staveland, der optrådte med bandet Vamp.

Mandag får Nadia Murad og Denis Mukwege overrakt den fornemme pris inde på selve rådhuset.

De deler prisen for deres kamp mod brug af seksuel vold som våben i krig og konflikter.

Denis Mukwege har som læge viet sit liv til at hjælpe ofre for seksualiseret vold i DRCongo, hvor han sammen med sit team har behandlet tusindvis af ofre.

Nadia Murad er en af tusindvis af piger fra yazidi-mindretallet, som blev holdt som sexslave og voldtaget af medlemmer af Islamisk Stat.

Søndag mødte de pressefolk fra hele verden på en pressekonference i Oslo, og deres budskab var klart: Fredsprisen er en vigtig anerkendelse, men nu må det internationale samfund gøre noget ved de grusomheder, kvinder over hele verden udsættes for.

- I dag er vi kommet til et punkt, hvor det ikke er nok at fordømme eller snakke om disse lidelser. Vi må handle. Hvorfor? Fordi vi ser i væbnede konflikter, at kvinders kroppe bliver til slagmarker, og det kan ikke være acceptabelt i vor tid, sagde Denis Mukwege.

Den 25-årige flygtning Nadia Murad, der i dag bor i Tyskland, har brugt de seneste år på at rejse verden rundt og fortælle om sin skæbne.

- Det er en vigtig dag for os og for alle yazidier, der har lidt under volden, sagde Nadia Murad.

- Vi lever i vanskelige tider, og over 3000 kvinder bliver stadig holdt som fanger af IS. Vi giver en stemme til disse kvinder med fredsprisen.