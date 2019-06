Franskmænd dødsdømt i Irak for at have kæmpet for IS

En irakisk domstol har søndag dødsdømt to fransk statsborgere for at have sluttet sig til Islamisk Stat. Det oplyser retlige kilder i Bagdad.

Kilderne siger til AP, at de dømte er den 33-årige Fadil Hamad Abdallah og den 29-årig Vianney Jamal Abdelqader.

Domstolen afviste beskyldninger om, at den dømte - den 32-årige Fodil Tahar - skulle være blevet tortureret til at tilstå.

De dømte er med i en gruppe på 12 franskmænd og en tuneser, som alle blev taget til fange af en amerikansk-støttet milits. En domstol i Bagdad har tidligere dømt en del af de franske jihadister og tuneseren til døden.

En række dødsdomme er afsagt, men de er ikke blevet eksekveret.

Siden begyndelsen af 2018 har domstole i Irak retsforfulgt og dømt over 500 udlændinge for at have været med i IS.

Irak erklærede i 2017 sejr over IS og begyndte at føre retssager mod udlændinge fra bevægelsen i 2018.

Menneskerettighedsgrupper, deriblandt Human Rights Watch, har kritiseret retssagerne, som de siger, er præget af tilfældige bevisførelser og tilståelser fremtvunget under tortur.

Iraks højesteret meddelte for tre uger siden, at omkring 200 personer stadig er ved at blive afhørt forud for ventede retssager.

Irakiske jurister siger, at det tager omkring seks måneder at gennemføre afhøringer af dem, som slet og ret står anklaget for at have været med i IS.

Personer, som har deltaget aktivt i gruppens operationer, kan blive afhørt i op til et år.

Mange af de dømte har fået livsvarigt fængsel. En af dem er den 58-årige franskmand Lahcen Ammar Gueboudj og to andre med fransk statsborgerskab.

Irak har også retsforfulgt tusindvis af sine egne statsborgere, som er blevet anholdt for at være medlemmer af IS.