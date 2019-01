Franske politikere og aktivister reagerer mod vold

Frankrigs nationalforsamling diskuterer tirsdag en stærkt omstridt lovpakke, som vil begrænse folks ret til at demonstrere.

Lovforslagene er blevet fremlagt efter mange ugers uroligheder og voldelige sammenstød. Over 2000 mennesker er blevet såret, siden "De Gule Veste" indledte protestaktioner i Paris og mange andre steder i landet i midten af november.

Samtidig er der mere fokus på, at intolerance og konspirationsteorier har præget en del af bevægelsen "De Gule Veste", siden de første protester mod høje benzinpriser begyndte.

Præsident Emmanuel Macron bliver af mange beskyldt for at svigte "de små i samfundet". Mange demonstranter har krævet flere penge til lavindkomstgrupper og tilbagestående landområder.

Den store og diffuse bevægelse har ikke nogen formel ledelse.

Bevægelsen rummer blandt andet grupper, der er åbenlyst antisemitiske, og som synes at have meget radikale mål.

Der er tale om grupper, der har overfaldet journalister. De hævder, at den franske regering har stået bag eller har været indblandet i terrorangreb eller dødelige ulykker, som skulle fjerne opmærksomheden fra protesterne.

Under protester i Paris lørdag råbte en demonstrant i en gul vest til en journalist, der optog protesterne: "Arbejder du for jøderne?" Ingen af de andre deltagere i protesterne reagerede på dette spørgsmål ved at modsige demonstranten.

Nogle af Frankrigs mest berygtede antisemitiske personer er blevet set i forreste led af nogle af demonstrationerne i Paris. En af dem, Herve Ryssen, er på forsiden af ugemagasinet Paris Match, hvor han slås med politiet ved Triumfbuen.

Ryssen er blevet dømt for antisemitisme flere gange, og han blev dømt igen i sidste uge for at benægte, at Holocaust fandt sted.

Regeringens talsmand, Benjamin Griveaux, siger, at "paramilitære grupper fra den ekstreme højrefløj" er med på gaden i nogle af bevægelsens aktioner.

Der er i den seneste tid opstået en række modbevægelser til "De Gule Veste". De er kendt under navne som "De Røde Halstørklæder" og "De Blå Veste".

10.000 tilhængere af "De Røde Halstørklæder" aktionerede søndag i Paris.

Stifteren af gruppen, John Christophe Werner, siger til avisen Le Dauphiné Libéré, at "borgere hver eneste dag bliver straffet" af "De Gule Vestes" metoder.

- Mange er bange for at forlade deres hjem, at bruge vejene, at køre på job, siger han ifølge tv-stationen France24.