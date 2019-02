Irak vil stille statsborgere, der har kæmpet for Islamisk Stat (IS) i Syrien, til regnskab ved en irakisk domstol. Det siger Iraks præsident.

13 IS-krigere blev i sidste uge udleveret til Irak af Syriens Demokratiske Styrker. Det har forlydt, at de er franske statsborgere.

Iraks præsident, Barham Saleh, har mandag mødt den franske præsident, Emmanuel Macron, i Paris. Han siger om IS-krigerne:

- De er anklaget for at have udført operationer mod irakere og irakiske installationer i Irak, og de vil derfor blive retsforfulgt i overensstemmelse med irakisk lov.

- Vi handler inden for rammerne af folkeretten i dette spørgsmål, fastslår han.

På et fælles pressemøde med Saleh vil Macron ikke bekræfte, at det drejer sig om 13 franske statsborgere. Han siger, at det ikke er op til ham at kommentere disse spørgsmål.

To militære kilder i Irak fortalte søndag Reuters, at Syriens Demokratiske Styrker udleverede de 13 franske statsborgere til Irak i sidste uge.