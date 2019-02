Fransk politi dræber knivstikker i Marseille

Fransk politi har skudt og dræbt en mand i den sydlige havneby Marseille, efter at han havde såret mindst to personer med en kniv.

Efter knivangrebet trak han en pistollignende genstand og truede betjentene, hvorpå de skød ham.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at manden havde såret to fodgængere, da han stak dem med en kniv på en travl gade i centrum af Marseille tirsdag eftermiddag.

Et andet nyhedsbureau, Reuters, rapporterer, at manden stak fire mennesker ned - to i en sporvogn og to på gaden. Det ene af ofrene er alvorligt såret, skriver Reuters.

Politikilder oplyser til Reuters, at angrebet ikke umiddelbart lader til at være terrorrelateret.

Det er ikke klart, hvilket motiv der lå bag knivstikkeriet.

Marseille er Frankrigs næststørste by.