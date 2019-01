Fransk kardinal stilles for rettes i pædofilisag

Ærkebiskoppen i Lyon risikerer at blive idømt op til tre års fængsel for ikke at have reageret på sexovergreb.

En kardinal i Frankrig stilles mandag for retten, fordi han ikke anmeldte en præst for seksuelle overgreb mod drenge.

De seksuelle overgreb blev begået mod drengespejdere i 1980'erne og 1990'erne.

Den 68-årige kardinal Philippe Barbarin er ærkebiskop i Lyon. Han er den højest placerede gejstlige i Frankrigs katolske kirke, som er blevet retsforfulgt i forbindelse med pædofiliskandaler.

Han risikerer at blive idømt op til tre års fængsel. Han nægter sig skyldig i de anklager, der er rejst mod ham.

Pædofilisagen i Lyon blev kendt i offentligheden i 2015, da en tidligere drengespejder berettede, at Bernard Preynaten, en lokal præst, havde forgrebet sig på ham 25 år tidligere.

Manden, som senere dannede en gruppe for ofre for seksuelle overgreb, anklagede også præstens overordnede, Philippe Barbarin, for at have kendskab til overgrebene.

Barbarin blev første gang afhørt i 2016. Der kunne dengang ikke rejses tiltale mod ham, da der ikke var tilstrækkeligt med bevismateriale.

En gruppe af ofre har siden fået sagen genoptaget, og der er denne gang fundet grundlag for en retssag.

I alt 85 er med i den gruppe, som er stået frem og har fortalt, at de er blevet misbrugt af Preynat i Lyon.

I alt er fem præster blevet tiltalt - blandt dem en ærkebiskop i Auch og en biskop i Nevers.

Pave Frans lovede mandag, at retfærdigheden vil ske fyldest for alle katolske præsters sexofre. Han kalder overgrebene for "en af de mest modbydelige forbrydelser" forud for et møde om den krise, der har rystet kirken.

Preynat fik efter de første skandaler frataget retten til at lede spejdergrupper, men han fik senere lov til at undervise lokale børn, og han havde vigtige poster i sognet frem til 2015, hvor skandalen for alvor blev offentlig.

Preynat har erkendt, at han har misbrugt drenge, og han bliver stillet for en domstol senere i år.

Historien om Devaux, ofret som har afsløret skandalen, bliver senere i år fortalt i en film af instruktøren François Ozon.