Fransk kardinal er dømt for at ignorere anklager om misbrug

Den 68-årige franske kardinal Philippe Barbarin er torsdag kendt skyldig i ikke at reagere på anklager om seksuelt misbrug i sit bispedømme.

Kardinalen får ved en fransk domstol seks måneders betinget fængsel.

Barbarins advokater oplyser straks efter, at de vil anke dommen.

- Rettens argumentation er ikke overbevisende. Vi kommer til at kæmpe imod den her beslutning med alle midler, siger Jean-Felix Luciani, en af Barbarins advokater, ifølge nyhedsbureauet AFP.

De seksuelle overgreb skal være blevet begået mod drengespejdere i 1980'erne og 1990'erne.

Philippe Barbarin er ærkebiskop i Lyon. Han er den højest placerede gejstlige i Frankrigs katolske kirke, som er blevet retsforfulgt i forbindelse med sager om seksuelt misbrug.

Pædofilisagen i Lyon blev kendt i offentligheden i 2015.

Her berettede en tidligere drengespejder, at Bernard Preynat, en lokal præst, havde forgrebet sig på ham 25 år tidligere.

Den tidligere spejder, der hedder François Devaux, dannede senere en gruppe for ofre for seksuelle overgreb.

Devaux anklagede også Philippe Barbarin for at have kendskab til overgrebene. Barbarin blev første gang afhørt i 2016.

Der kunne dengang ikke rejses tiltale mod ham. Årsagen var, at der ikke var nok beviser. En gruppe af ofre fik efterfølgende genoptaget sagen.

Det har nu ført til torsdagens dom.

I alt 85 personer er med i den gruppe, som er stået frem. De har fortalt, at de er blevet misbrugt af Preynat i Lyon.

I alt er fem præster blevet tiltalt.

Blandt dem en ærkebiskop i Auch og en biskop i Nevers.

Historien om Devaux, ofret som har afsløret skandalen, bliver senere i år fortalt i en film af instruktøren François Ozon.