Frankrig vil mindes ofre for det armenske folkedrab i april

Frankrig vil gøre den 24. april til "national mindedag for ofrene for det armenske folkedrab". Det meddeler Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en erklæring om et af sine valgløfter fra valgkampen i 2017.

- Frankrig er det land, der først og fremmest ved, hvordan det skal konfrontere historiens ansigt, siger den franske præsident.

I årtier har der været stridigheder mellem Armenien og Tyrkiet om, hvorvidt massakrer på armeniere samt deportationer af armeniere under Første Verdenskrig kan kaldes folkedrab.

Frankrig siger, at der var tale om en systematisk udryddelseskampagne vendt mod det armenske folk i Det Osmanniske Rige. Ifølge Armenien mistede omkring 1,5 millioner mennesker livet i perioden 1915-1918.

Mænd, kvinder og børn blev skudt, druknet eller hængt, mens tusinder blev tvunget ud på dødsmarcher i den syriske ørken.

Tyrkiet afviser, at der var tale om et folkedrab, og det har øjeblikkeligt protesteret med en fordømmelse af den franske udmelding.

Tyrkerne siger, at drabet på armeniere var mindre omfattende end Armenien hævder, og de siger, at der ikke var tale om systematisk drab på armeniere.

- Påstandene om det såkaldte armenske folkedrab har intet juridisk grundlag overhovedet. Det er i strid med de historiske realiteter. Det er en politisk løgn, siger talsmanden for Tyrkiets præsidentkontor, Ibrahim Kalin.

Armenierne mindes ofrene for massedrabene den 24. april, fordi det var på den dato i 1915, at en gruppe armenske intellektuelle blev omringet og dræbt i Konstantinopel af den daværende regering i Det Osmanniske Rige.

Macron, som tirsdags talte til armenske organisationer i Paris, siger, at "fremtidens borgere må være fuldt klar over fortidens sandheder". Han protesterede mod alle former for fornægtelse eller fortrængning.

Frankrig kaldte i januar 2001 som et af de første store europæiske lande massedrabene på armeniere for "folkedrab", hvilket nu støttes af over 20 andre lande.

Den franske præsident siger, at han tidligere har orienteret den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, om sin beslutning.

Macron hyldede i sin tale til armenske grupper i Frankrig tirsdag også Charles Aznavour, den franske sangstjerne med armensk baggrund, som døde i oktober sidste år.