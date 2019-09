Frankrig vil ikke tillade Facebooks kryptovaluta i Europa

Frankrig er ikke klar til at godkende udviklingen af kryptovalutaen Libra på europæisk grund.

Facebooks varslede kryptovaluta, der har navnet Libra, kan ikke tillades i Europa, som den ser ud i øjeblikket.

Det siger Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, torsdag.

Han mener blandt andet, at kryptovalutaen, der ventes at blive lanceret i begyndelsen af 2020, vil være en trussel mod landes suverænitet.

Finansministeren frygter desuden, at det sociale medie potentielt vil komme til at misbruge sin dominans på markedet.

- Alle de her bekymringer om Libra er alvorlige. Derfor vil jeg gerne helt klart sige: Under de nuværende betingelser kan vi ikke godkende udviklingen af Libra på europæisk grund, siger Bruno Le Maire.

- Den mulige privatisering af penge udgør en risiko for misbrug af en dominerende position, en risiko for suveræniteten og for forbrugere og selskaber, lyder det fra den franske finansminister.

Tidligere denne uge mødte Libra yderligere modstand.

Finansmyndighederne i Schweiz, hvor Libra er baseret, meddelte, at kryptovalutaen foruden strenge hvidvaskningsregler også skal underlægges strenge regler, der typisk gælder for banker.

Kryptovaluta er en digital valuta, der kun veksles elektronisk. Den største nuværende kryptovaluta er Bitcoin.

Transaktioner med de digitale valutaer foregår typisk uden om bankerne. De kan købes på forskellige børser på internettet.