Frankrig suspenderer omstridte afgifter i seks måneder

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, meddeler i en tv-tale, at han suspenderer de planlagte forhøjelser af afgifter på elektricitet, diesel og benzin til biler. Det skal gælde i seks måneder.

Planlagte afgiftsforhøjelser bliver sat i bero efter flere ugers voldelige protester i Paris og mange andre steder i landet. Protesterne var i første omgang rettet mod energiafgifterne.

Men de rettede sig mere og mere generelt mod stigende leveomkostninger og blev et symbol på udbredt utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons økonomiske reformer.

- Ingen afgifter er så betydningsfulde, at de skal have lov til at splitte en nation, siger den franske premierminister.

- Volden må nu høre op, tilføjer han i en erklæring på nationalt tv.

Tre mennesker er blevet dræbt, siden uroligheder og vandalisme brød ud.

Macron var søndag formiddag ved Triumfbuen for ved selvsyn at se de skader, der var sket på monumentet under uroligheder lørdag.

Politiet i Paris meddelte søndag, at 263 blev kvæstet, og 412 er anholdt i forbindelse med lørdagens uroligheder i hovedstaden.

De varslede forhøjelser skulle være trådt i kraft den 1. januar.

Ud over udsættelserne vil regeringen også indføre tiltag, som skal forbedre levestandarden for lavindkomstfamilier.

Macron har sagt, at afgiftsforhøjelserne er fuldstændig nødvendige for at få bragt forureningen ned og indfri fastsatte klimamål.

Demonstranterne kræver ikke blot mindre afgifter på energi. De kræver også højere mindsteløn og formueskat for højtlønnede.

Erhvervslivets organisationer har advaret om, at uroen kan skade julehandlen.

Finansminister Bruno Le Maire oplyste mandag, at hotelreservationerne er faldet mellem 15 og 20 procent, siden protesterne begyndte.

Masseprotester har gentagne gange tvunget franske præsidenter til at opgive deres politiske reformprogrammer, men Macron har indtil nu stået fast.

Fra sidelinjen har Marine Le Pen heppet på demonstranterne. Hun har bedt Philippe om at "afslutte konfrontationskursen", som Macron har stået for de seneste tre uger.