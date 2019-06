Frankrig og Holland tager imod flere forældreløse IS-børn

12 forældreløse børn af franske krigere fra Islamisk Stat (IS) er mandag blevet fløjet hjem fra Syrien. Det oplyser det franske udenrigsministerium.

De havde desuden følgeskab af to forældreløse børn af hollandske IS-krigere. De vil blive overdraget til Holland.

Børnene er de seneste af en række forældreløse børn, der er blevet bragt til deres hjemlande fra overfyldte lejre i det nordøstlige Syrien.

De franske og hollandske børn var del en gruppe børn, der var "isolerede og særligt udsatte", oplyser det franske ministerium. Det tilføjer, at nogle af børnene var syge eller fejlernærede.

Børnene blev overdraget til franske og hollandske embedsfolk af de kurdiske myndigheder i det nordlige Syrien. Det oplyser Abdelkarim Omar, en højtstående kurdisk embedsmand.

Han tilføjer, at det ældste af børnene er ti år.

Overdragelsen skete søndag i Ain Issa nær den syriske grænse til Tyrkiet.

Frankrig er et af de lande, der har det højeste antal statsborgere, der har kæmpet for IS og overgivet sig selv i forbindelse med gruppens fald.

Den militante gruppe blev erklæret for besejret i Syrien i marts.

Også i marts tog Frankrig imod fem forældreløse IS-børn. Frankrig har til gengæld afvist mødre at vende hjem sammen med deres børn. Nogle af dem har de franske myndigheder beskyldt for stadig at være IS-tilhængere.

Hidtil er Kasakhstan, Kosovo og Usbekistan de lande, der har hjemtaget flest forældreløse børn. Også lande som Norge, Rusland og Sudan er begyndt at tage imod nogle af deres statsborgere.