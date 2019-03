Den franske premierminister, Edouard Philippe, har mandag annonceret et forbud mod nogle af de protester, der er anført af den kontroversielle protestbevægelse "De Gule Veste".

Det bliver således forbudt for bevægelsen at protestere på den store hovedgade Champs-Elysees i den franske hovedstad, Paris.

Også i to andre franske byer er der indført forbud.

Det sker efter nye voldsomme optøjer, som "De Gule Veste" fører an for.

Premierministeren oplyser mandag i øvrigt, at politichefen i Paris, Michel Delpuech, vil blive erstattet i løbet af ugen.

Hans afløser står til at blive den øverste politileder i Frankrigs sydvestlige region Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement.

Forbuddet mod dele af "De Gule Veste" vil gælde i en ikke nærmere angivet tidsperiode. Det træder i kraft i nogle af de "mest påvirkede områder" i byerne Paris, Bordeaux og Toulouse.

Den franske premierministers udmelding mandag kommer efter et møde med den franske præsident, Emmanuel Macron.

I weekenden blussede nye voldsomme protester op i flere dele af Frankrig.

Blandt andet blev der tændt ild, smadret luksusbutikker og angrebet politibetjente på Champs-Elysees i Paris. Premierministeren anerkender "dysfunktion" hos politiet under håndteringen af lørdagens uroligheder.

Edouard Philippe lover i øvrigt, at "intet vil ændre sig" i forhold til andre fredelige, autoriserede protester.

"De Gule Veste" begyndte for første gang at føre an for usædvanligt voldelige demonstrationer i november sidste år.

Oprindeligt var det i protest mod højere afgifter på benzin og diesel.

Siden da har det dog spredt sig til at være en mere generel kritik af især præsident Emmanuel Macron.

Protesterne i 2019 har været faldende i intensitet, inden de lørdag tog til igen med de nye optøjer.

"De Gule Veste" har fået sit tilnavn på grund af de neongule sikkerhedsveste, som mange af demonstranterne bærer.