Frankrig bliver i Syrien og bekæmper IS når USA rejser

Det har ikke fået Frankrig til at tvivle på sin indsats i Syrien, at USA's præsident, Donald Trump, har annonceret, at han planlægger at trække amerikanske tropper hjem fra det krigshærgede land.

Det siger den franske minister for europæiske anliggender, Nathalie Loiseau, til tv-stationen CNews ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Som det ser ud nu, bliver vi selvfølgelig stadig i Syrien. Kampen mod terror er ikke færdig.

- Det er rigtigt, at koalitionen har gjort betydelige fremskridt i Syrien, men denne kamp fortsætter, og vi vil fortsætte den, siger ministeren.

I forbindelse med Trumps varslede Syrien-exit sagde præsidenten også, at den militante gruppe Islamisk Stat (IS) er besejret.

Helt så skråsikker er Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, dog ikke.

- IS står svagere end nogensinde. Men IS er ikke fuldstændig udryddet, og det er gruppens rødder heller ikke.

- Det er nødvendigt, at vi militært endeligt får besejret de sidste grene af organisationen, siger forsvarsministeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Selv om Trump taler om en øjeblikkelig tilbagetrækning, har det ikke været muligt at få en tidsplan for, hvornår det præcis skal ske.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en embedsmand, der fortæller, at målet er at have de 2000 amerikanske soldater ude af Syrien inden for 60 til 100 dage.

En komplet tilbagetrækning kan ifølge nyhedsbureauet AP få store geopolitiske konsekvenser i regionen.

Blandt andet vil skæbnen for de amerikanskstøttede kurdere, der i årevis har kæmpet mod IS, være usikker. Ikke mindst fordi det vurderes, at tusindvis af IS-krigere stadig befinder sig i Syrien.

Trump har tidligere luftet planerne om at trække tropperne ud af Syrien. Men både rådgivere og internationale allierede har gentagne gange advaret ham imod det.