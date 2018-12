Frankrig: Britisk kaos øger risiko for brexit uden aftale

En brexit uden aftale er blevet mere sandsynlig. Og det vil i sidste ende ramme både Storbritannien og EU ekstremt hårdt.

Sådan lyder budskabet fra Nathalie Loiseau, der er Frankrigs minister for europæiske anliggender, efter at Theresa May mandag eftermiddag udskød en brexitafstemning, der skulle have været holdt tirsdag.

- Vi må ikke glemme, at på trods af de seneste fremskridt så er en afvisning af aftalen mere og mere sandsynlig.

- En brexit uden aftale vil uden tvivl være ekstrem dyr for Storbritannien. Men det vil også være meget skadeligt for EU, understreger Loiseau.

Theresa Mays brexitaftale er en såkaldt blød brexit. Den holder briterne i EU's toldunion og i det indre marked frem til udgangen af 2020.

Alternativet til det er en hård brexit - en skilsmisse uden aftale. Den kommer 29. marts, hvis Storbritannien og EU stadig ikke er enige om deres fremtidige forhold.

- Der bliver snakket om flere forskellige scenarier, og forvirringen i London er stadig utrolig stor, siger den franske minister.