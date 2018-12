Frank Sinatras personlige ejendele solgt for 61 millioner

Jakker, tasker, fotografier, personlige breve og porcelæn.

Det var et bredt sortiment af den afdøde stjernemusiker Frank Sinatras personlige ejendele, der fredag kom på auktion i auktionshuset Sotheby's i New York.

Og de mange genstande indbragte Sinatras arvinger intet mindre end 61 millioner kroner.

Ifølge Sotheby's blev de mange genstande solgt til et væld af interesserede købere. 300 individer fra 30 forskellige lande bød og vandt ejendele, der primært har tilhørt Sinatra og hans fjerde kone Barbara og stået i deres hjem i Palm Springs, Los Angeles og Malibu.

En heldig køber har for små 11 millioner kroner fået fingrene i Barbara Sinatras forlovelsesring. Frank Sinatra puttede ringen, der er besat med en 20 karat diamant, i bunden af et champagneglas, da han spurgte om hendes hånd i 1976.

En anden køber har fået fingre i en jakke, Frank Sinatra ofte brugte, når han besøgte barer og restauranter i Los Angeles. Hammerslag var knap 230.000 kroner.

Blandt de solgte ejendele var også gaver, som Frank Sinatra har modtaget fra en række amerikanske præsidenter, blandt andet et fotografi med autografer fra Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter og Ronald Reagan. Det blev solgt for 450.000 kroner.

Frank Sinatra er kendt som en af det 20. århundreders mest ikoniske musikere og entertainere, og de fleste kan nynne med på sange som "My Way", "New York, New York" og "Strangers In The Night".

Han døde som 82-årig i 1998 af et hjerteanfald. Hans kone Barbara gav inden sin død sidste år tilladelse til, at deres ejendele måtte sælges på auktion.