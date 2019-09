Fortsatte protester rammer Hongkongs turisme hårdt

Mens store protester fortsætter ufortrødent i Hongkong, så holder turister sig i stigende grad fra at besøge regionen.

Antallet af besøgende turister faldt i august således med 40 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Hongkongs finansminister, Paul Chan, i et blogopslag ifølge det britiske medie BBC.

Det er et tegn på økonomiske konsekvenser af de store demonstrationer.

I sidste uge lød det også fra luftfartsselskabet SAS, at det i august mærkede effekten af den politiske uro i Hongkong.

- På vores interkontinentale flyvninger var efterspørgslen lavere, dels på grund af politisk uro i Hongkong, dels en lavere efterspørgsel på fritidsrejser til Nordamerika, skrev SAS i en pressemeddelelse.

Demonstrationerne i Hongkong tog for alvor fart i begyndelsen af juni.

Her protesterede borgerne over et nyt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs leder, Carrie Lam, trak siden lovforslaget tilbage, og onsdag i sidste uge blev det officielt droppet. Alligevel er protesterne fortsat.

Demonstranterne frygter en øget kinesisk indflydelse i regionen.

Carrie Lam har også selv har været udsat for massiv kritik af demonstranterne, der har krævet hendes afgang. Mange mener, at hun i for høj grad går Kinas ærinde i byens lovgivende forsamling.

Hundredtusinder af mennesker deltager i demonstrationerne, og politiet har anholdt over 1100 personer, siden de begyndte.

Den tidligere britiske kronkoloni Hongkong har siden 1997 hørt under Kina, men der er delvist selvstyre efter devisen "ét land, to systemer" - underforstået at Hongkong skal være demokratisk.