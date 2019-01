Forsvunden milliardærfrue er hjemmegående husmor

Den 68-årige pensionist og mor til tre Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der forsvandt fra sit hjem i Oslo for 10 uger siden, er hjemmegående husmor og lever trods en milliardformue et beskedent liv.

Hagen er ifølge den norske avis Aftenposten oprindeligt fra den lille by Gjøvik syd for Lillehammer. Bekendte af familien beskriver hende som en aktiv og udadvendt kvinde, der har brugt meget af sin tid på sine tre børn og børnebørn. Hun har ikke selv haft nogen væsentlig indtægt.

Som 19-årig blev hun ifølge det norske medie VG gift med den jævnaldrende Tom Hagen, som hun mødte i byen Gran i Oppland. Parret flyttede i 1982 med deres dengang to børn til Lørenskog, hvor de stadig bor i dag.

Det beskedne hus ligger på en blind vej i byen, og den vidner ikke om, at der bor en milliardær.

I 1992 var Tom Hagen ifølge Aftenposten med til at grundlægge energiselskabet Elkraft, der i dag sælger strøm til kunder i hele Norden. Selskabet blev en kæmpe succes, og sidste år omsatte det for 1,75 milliarder danske kroner.

Derudover har Tom Hagen investeret i ejendomme i området og har stiftet flere firmaer.

Det har ifølge erhvervsmagasinet Kapital givet Tom Hagen en formue på 1,3 milliarder danske kroner. Dermed er han blandt de 200 rigeste personer i Norge.

Norske medier beskriver, at parret værner meget om både deres privat- og arbejdsliv. Således er der få bestyrelsesmedlemmer i Hagens selskaber og firmaer. En af dem er parrets ene datter, og både Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og parrets to andre børn har alle tidligere haft poster i bestyrelserne.

Det har ifølge Aftenposten været en bevidst strategi for Hagen-familien at holde lav profil for at undgå at tiltrække sig unødig interesse.

I juli medvirkede Tom Hagen dog i en artikel i erhvervsavisen Dagens Næringsliv om sin velstand. Den kan ifølge norsk politi være koblet til den formodede kidnapningssag, skriver Aftenposten.

Familien har ikke ønsket at kommentere sagen.