Forskere måler kraftigt forhøjet radioaktivitet ved sunket ubåd

Norske forskere offentliggjorde fredag billeder af den sunkne sovjetiske atomubåd Komsomolets, der ligger på bunden af Norskehavet.

Nordmændene kunne sammen med russiske kolleger registrere radioaktivitet 100.000 gange højere end normalt.

Komsomolets er dog ikke den eneste sovjetiske atomubåd, der i dag ligger på havbunden, fortæller Søren Nørby, forsker ved Forsvarsakademiet.

- Sovjetunionens teknologi var ikke så god og forfinet som amerikanernes, og det betød også, at flere ting kunne gå i stykker. Samtidig er det selvfølgelig også en faktor, at de havde en del flere ubåde sammenlignet med amerikanerne.

- Og så er der også simpelt held og uheld til søs, der spiller ind. Selv dygtige folk kan komme ud for uheld, siger Søren Nørby.

Komsomolets sank i april 1989, og herudover ligger atomubåden kaldet K27 i Kara-havet nord for Sibirien, mens ubåden K159 ligger i Barentshavet.

Under den kolde krig havde Sovjetunionens ubåde da også deres primære aktivitet i Det Arktiske Hav, fortæller Søren Nørby.

- Ubådene med atommissiler lå hovedsageligt og opererede omkring Nordpolen. Det skyldtes blandt andet, at der herfra var kort vej til Washington D.C. i tilfælde af et amerikansk angreb.

- På en normal mission ville en ubåd da være afsted i tre til seks måneder, hvor den ville patruljere omkring Nordpolen og blot vente på ordre til at affyre et atommissil.

- Strategien var, at amerikanerne ikke skulle kunne vide, hvor Sovjetunionens atommissiler var, og derfor ville de altid kunne ramme amerikanerne med atomvåben, hvis de blev angrebet, siger han.

På trods af den højere radioaktivitet målt ved Komsomolets mener forskeren ikke, at man skal være nervøs for mængden af radioaktivitet.

- Nu er jeg ikke ekspert på radioaktivitet, men når ikke den norske regering er gået i panik, så er der nok meget godt styr på det.

Nordmændene fortalte ligeledes, at selv om der blev målt markant højere radioaktivitet ved vraget, var det ikke alvorligt.

Komsomolets havde ud over en atomreaktor til at drive ubåden to torpedoer med atomsprænghoveder om bord.