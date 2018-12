Forsker om Macrons løfter: Han prøver at købe sig til fred

Macron skal sørge for at gøre noget for dem, der ikke har stemt på ham, hvis han vil fortsætte, siger forsker.

De voldsomme demonstrationer, der har udspillet sig i gaderne i den franske megaby Paris, sætter præsident Emmanuel Macron på prøve.

Det vurderer Jørn Boisen, der er leder af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet.

Ifølge ham er det den dybeste krise, som Macron har stået i, mens han har været præsident.

- Hans magt er virkelig sat på prøve, og hele hans fremtid som præsident er der sat spørgsmålstegn ved, siger Jørn Boisen.

Det er bevægelsen "Gule Veste", der står bag protesterne mod den politiske elite, fordi de føler sig forsømt. De kæmper mod en presset økonomi.

Urolighederne brød ud for godt fire uger siden. Mandag aften talte præsidenten for første gang til nationen.

Under talen gav han en række løfter for at imødekomme demonstranterne. Blandt løfterne er en lille stigning i mindstelønnen.

Fra næste år skal den hæves med 100 euro - svarende til 750 kroner - om måneden.

- Han forsøgte skabe fred ved at indrømme, at han har taget fejl, at han har overset nogle problemer eller taget for let på nogle problemer. Han prøver at råde bod på det ved at give penge, siger Boisen og tilføjer:

- Så at sige købe sig til fred.

Men om det er godt nok til at sikre hans plads i præsidentsædet er ikke til at sige, lyder det fra forskeren.

"Gule Veste" er opstået uden for politiske partier og fagforeninger. Der er ingen officiel ledelse. De startede med at demonstrere mod benzinafgifter.

- Der er ingen leder, ingen struktur, der er ikke nogen organisation. Der er ingen klart formulerede krav, forklarer Jørn Boisen.

- Det er en bevægelse, der er baseret på mistillid til systemet, og hvis de skal afbryde konflikten, så kræver det en form for tillid til præsidenten, siger han.

Han mener, at Macron bør bevise, at han også er præsident for de franskmænd, der ikke satte krydset ud for hans navn på valgdagen.

- Folk, der stemmer på Macron, er den veluddannede elite fra byerne, som har gode job, lange uddannelser, og som generelt klarer sig rigtig godt.

- Det er ikke dem, han skal gøre noget for, lyder det fra forskeren.