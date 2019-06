Forsker: Trumps tweet åbner for mulig dialog med Iran

USA var klar til at ramme Iran tre steder. Men Donald Trump kaldte angrebet tilbage i sidst øjeblik. Det skriver USA's præsident fredag eftermiddag dansk tid på Twitter.

Og Trumps tweet om tilbagetrækning af angreb mod Iran åbner nu for en mulig dialog mellem USA og Iran.

Det vurderer Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), hvor hun forsker i international politik og sikkerhed i Mellemøsten.

- Nu kan Iran indlede dialog, uden at det ser ud som om, at de bukker under for maksimalt pres, siger hun og understreger at dialogen vil kræve en mellemmand, som har relationer til begge lande.

Hun påpeger, at Trump og USA indtil nu har lagt maksimalt pres på Iran med sanktioner og trusler. Men twitter-udmeldingen peger mod en ny strategi.

- Det, at Trump så pludselig slog bak, hev i nødbremsen og sender det her tweet ud, det kan skabe en "life saver" for Iranerne.

- Hvis de (Iran, red.) begynder at tale med Trump, kan de sige, at de ikke gør det på grund af maksimalt pres, men på grund af, at han løsnede presset.

- Nu finder han (Trump, red.) en ny måde, der kan åbne op, uden at han taber ansigt eller Iran taber ansigt.

Malmvig understreger dog, at det langt fra er sikkert, at konflikten mellem de USA og Iran går den vej.

- Situationen er stadig højspændt, og det kan fortsat eskalere.

Spændingerne mellem USA og Iran har været stødt stigende, siden USA sidste år trak sig fra en atomaftale.

I sidste uge blussede spændingerne op, da to tankskibe blev beskadiget i Omanbugten. USA beskyldte efterfølgende Iran for at have angrebet skibene, mens Iran nægtede.

Torsdag skød Iran en militær amerikansk drone ned ved Hormuzstrædet. Ifølge USA blev dronen skudt ned, da den befandt sig i international luftrum. Iranerne siger, at dronen var i iransk luftrum.

USA's tilbagetrukne angreb skulle formentlig have været et hævnangreb herpå.